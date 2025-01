Sport.quotidiano.net - Le zebre fermano la capolista. Partita perfetta della Massese

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 camaiore 1: Mariani, Mapelli, Quilici, Cecilia (40’ st Brizzi), Andrei, Bossini (19’ st Favret), Bertipagani, Costanzo (27’ st Bartolomei), Buffa, Anich, Ferrara (44’ st Lorenzini). A disp. Cozzolino, Romiti, Vignali, Rami, Lazzini. All. Pisciotta. CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli (44’ st Casani), Granaiola, Zambarda, Velani, Anzillotti, Amico, Chiaramonti (35’ st Kthella), Da Pozzo, Bacci (8’ st Nardi). A disp. Barsaglini, Zavatto, Bologna, Fani, Ricci. All. Cristiani. Arbitro: Bonaventura di Prato; assistenti: Puccini di Pontedera, Rapolano di Empoli. Marcatori: 24’ pt Bertipagani (M), 12’ st Anzillotti (C). Note: ammonito Mapelli (M); recupero 1’-5’. MASSA - Lagioca unapraticamente, ma non riesce, anche per via di decisioni arbitrali discutibili, a prendersi i 3 punti contro la