Le origini della nostra tradizione dei dolci e del carbone ma anche una panoramica su altre curiose cerimonie che si svolgono altrove in questi giorni

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania (dal greco ?????????, parola greca che significa “manifestazione divina”), era anticamente celebrata come la dodicesima notte dopo il Natale, dedicata alla luna. Per i cristiani commemora l’arrivo dei Re Magi a Betlemme, al cospetto di Gesù. Nel folclore italiano, il termine Epifania, “che tutte le Feste si porta via”, si è evoluto in Befana, ed è nato il mito dell’anziana signora che consegna doni ai bambini in tutta Italia nella nottevigilia. Ma,al di là del significato per i cristiani, e oltre l’evoluzione pagana, molti Paesi del mondo celebrano la ricorrenza del 6 gennaio, e lo fanno con tradizioni e riti molto diversi tra loro. Lenticchie a Capodanno:, simbolismo e ricette creative per ogni gusto X Leggi› Arriva la Befana: ecco cosa c’è dietro al mitovecchina che si celebra il giorno dell’Epifania Non solo calzeBefana.