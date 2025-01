Ilrestodelcarlino.it - La Vis in missione nella tana dell’Arezzo. Stellone: "Dobbiamo attaccare con coraggio"

Non saranno l’assenza della super mediana titolare, né lo spessore dell’avversario, né la tradizione negativa a schiodare Robertodalle sue convinzioni: ‘con, piuttosto che stare ad elemosinare il punto’, ordina ai suoi. Si va ad Arezzo, dove la Vis non ha mai vinto in 12 uscite. O meglio: ha vinto una volta (’92-93, gol di Zagati), ma si giocava a San Giovanni Valdarno, gara poi annullata per il ritiro in corsa degli amaranto. Si affronta una squadra costruita per i primissimi posti, come ammonisce il tecnico vissino, si ignora il vaticinio dei bookmakers che danno i toscani favoriti, si gioca come sempre. Spavaldi. Le bruciature con la Torres? Acqua passata, come il 2024, con qualche distrazione inattesa, ‘ma io di quella partita mi tengo il ricordo come una delle nostre migliori’.