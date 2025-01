La dott ssa Sabrina Cenciarelli è il nuovo direttore generale dell’Asl di Latina

Leggi su Ilfaroonline.it

Formia, 6 gennaio 2025 – “La notizia della nomina della.ssacomedella Asl dinon mi sorprende, avendo già avuto modo di conoscerne ed apprezzarne la competenza, professionalità ed abnegazione. Una professionista di comprovata esperienza che già in questi mesi in cui ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario ha mostrato attenzione e impegno fattivo verso il nostro comprensorio. Sicuramente, sotto la sua guida, la ASL pontina continuerà a crescere nella qualità di servizi sanitari e ad ampliarne la tipologia”.Il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo, compiacendosi per l’incarico conferito alla.ssadal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha sottolineato come le Aziende Sanitarie, per la centralità del loro ruolo nel garantire il diritto alla salute dei cittadini, debbano necessariamente avvalersi di professionisti di elevata competenza in grado di coniugare gli aspetti di gestione burocratica ed amministrativa con quelli più propriamente sanitari.