Dilei.it - Kate Middleton, i grandi piani di William per il 43esimo compleanno della Principessa

Leggi su Dilei.it

È stato un anno difficile, il più duro, per, ma laè oggi pronta a ricominciare. Anno nuovo, vita nuova, ancora di più se l’inizio del 2025 corrisponde con una ricorrenza felice come quella del proprio. Giovedì 9 gennaio sarà il giorno delche, solitamente, ha sempre festeggiato in piccolo, ma stavolta il maritosembra aver intenzione di far le cose in grande., il primodopo la malattiaLanon è un’amante dello sfarzo e, nel corso degli anni, ha sempre scelto di festeggiare il propriocon piccole festicciole in famiglia. Nel 2020, accolse qualche amico per un tranquillo fine settimana nelle campagne del Norfolk. Nel 2021 celebrò con un tenero tea party organizzato dai piccoli George, Charlotte e Louis.