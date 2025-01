Lanazione.it - Ippica Manca il sole ma non lo spettacolo

Non è facile creare una priorità di valori quando il programma offre corse in piano in ostacoli come nel pomeriggio di ieri a San Rossore ma la storia stessa del Prato degli Escoli impone una scelta e cioè le corse in piano. In una giornata certamente non baciata dal(eufemismo) il premio “FilieraToscana”, condizionata per femmine sulla distanza dei 1500 metri, aveva raccolto al via buone performer. La corsa è stata mortificata dal ritiro di Aristovic che era accompagnata da buone voci. A darsi battaglia son rimaste tuttavia combattenti di rango a cominciare da Deadline, eletta favorita, ma è stata Alabama Pearl (G. Marcelli), già autrice di ottime performance, a ridare il sorriso a Stefano Mariotti, un trainer sempre in credito con la fortuna. Al secondo posto Love Tonight, soltanto terza la favorita.