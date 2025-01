Lapresse.it - Golden Globes, Jodie Foster: “Dedico il premio ai miei figli e ad Alex, l’amore della mia vita”

Leggi su Lapresse.it

ha conquistato ildi Miglior attrice in una miniserie o film televisivo ai2025. L’artista ha recitato in ‘True Detective: Night Country’ al fianco di Kali Reis e Fiona Shaw. “Capite la gioia che arriva quando si fa un lavoro così duro, significativo e bello”, ha detto l’attrice 62enne sul palco del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. “Iragazzi, vi amo. Questoè per voi e permia”, ha aggiuntoparlandomoglieandra Hedison.