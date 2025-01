Secoloditalia.it - Elisabetta Belloni non è più il capo dei servizi segreti: ho dato le dimissioni, non c’è nessun altro incarico

Leggi su Secoloditalia.it

”Ho comunicato le miedal Dis a partire dal 15 gennaio, è una mia decisione”: cosìall’Adnkronos dopo l’anticipazione di Repubblica. ”Non c’è”, chiarisce l’ambasciatrice, riferendosi a indiscrezioni che la vorrebbero a Bruxelles con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.L’del primodonna dell’intelligence italiana, nominata il 12 maggio 2021 dall’allora premier Mario Draghi, sarebbe scaduto tra quattro mesi. La decisione, secondo il retroscena del quotidiano, è già stata comunicata daall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. Sempre secondo La Repubblica, il rapporto tra Meloni e l’ambasciatrice si è a lungo caratterizzato per essere stato molto stretto, di stima reciproca e collaborazione: la decisione è arrivata prima di Natale, ma la stessa presidente del Consiglio le aveva chiesto di far slittare di qualche giorno le