Derby Inter-Milan, Sabatini: "Reijnders e Pulisic possono dare qualità"

Sandro, noto giornalista, ha espresso le sue previsioni per la sfidadi questa sera dagli studi di Mediaset. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. “Se devo giudicare le partite che abbiamo visto in Semifinale dall’può arrivare uno spettacolo convincente, contro l’Atalanta non ha giocato solo in modo efficace ma anche concedendosi qualcosa di bello. Ilcontro la Juventus ha giocato una partita piena di grinta e di buona volontà, ma comedi gioco insomma. Potrebbe bastare, dipende dalle prestazioni dei giocatori più importanti. Se Theo fa lo stesso errore allora viene punito, seinvece giocano megliochesopperire alla mancanza di un centravanti vero, cosa che Morata non è”. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere ilin diretta tv o streaming >>>