Cityrumors.it - Codice della Strada, stangata per chi viaggia senza cintura: cosa rischia il guidatore | La Cassazione cambia tutto

Leggi su Cityrumors.it

, arriva laulteriore sui viaggi in macchina: ildue volte. La sentenza.Ilè ancora oggetto di polemiche e riflessioni. A non piacere sono le nuove regole dettate dall’aggiornamento dello stesso voluto dall’attuale Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha inasprito le pene per chi guida dopo aver assunto alcolici o stupefacenti. In seguito a una prima analisi non sembrerebbe esserci nulla di strano, al volante si deve rimanere lucidi.Nuovoal via dal 14 dicembre: attenzione all’arrestopatente – Cityrumors.it – Ansa fotoQuello che, tuttavia, ha fatto saltare sulle sedie – anzi: sui sedili – i consumatori sono i parametri entro cui siil ritiropatente fino a 3 anni.