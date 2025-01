Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, niente da fare: Roseto trionfa 74-42. Alle ragazze di Ferazzoli non riesce la rimonta

PANTHERS74 BAGALIER FEBA 42 Aran Cucine Panthers: Lucantoni 12, Sorrentino 14, Caloro 14, Lizzi 6, Coser 3, Kraujunaite 6, Espedale 11, Polimene, Falgiatore 3, Bardarè 3, Sakeviciute 3, Capra ne. All. Righi Bagalier Fe.Ba.: Severini, Perini 5, Binci 3, Giorgia 2, Jaworska 6, Streni 2, Panufnik 8, Sciarretta, Mini 1, Pelliccetti 5. All.Arbitri: Faro e Rosato Note: parziali 16-6, 36-18, 58-34.daperche si arrende nettamente sul campo di. La gara: il primo quarto di gioco si dimostra più che complicato per ledicomincia il match con una grande determinazione, mentre le marchigiane fanno fatica a trovare ritmo e circolazione di palla in attacco. Pronti via e arriva il 7-0 iniziale delle padrone di casa firmato da Sorrentino e Lucantoni.