Calcio Eccellenza | Fratres Perignano da sogno 7 - 0

Pisa 6 gennaio 2024 – Il campionato diè ripreso col botto per ilche ha travolto 7 – 0 allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ gli ospiti del Fucecchio. Un risultato difficile da vedere in queste categorie ma che la squadra del nuovo mister Fanani, subentrato a Falivena dopo Natale, è riuscita a realizzare. Tre doppiette degli attaccanti Rossi, Taraj e Cutroneo ed il sigillo di Viola hanno deciso la sfida a favore dei rossoblù che con questi tre punti contano di dare una svolta al lorop campionato dopo diciassette giornate.a quota diciassette punti insieme a Mobilieri Ponsacco e Certaldo che andrà ad affrontare domenica prossima in trasferta. Ponte Buggianese penultimo con sedici e Cuoiopelli in fondo con quattro punti. Questo il tabellino.: Serafini A.