Australian Open, Lucrezia Stefanini e Giorgia Pedone estromesse al primo turno delle qualificazioni

Due italiane erano impegnate neldi qualificazione dell’e due italiane sono state eliminate. Niente da fare perche non sono riuscite a farsi strada nel tabellone cadetto delSlam della stagione.La tennista toscana ha lottato, ma ha ceduto alla spagnola Leyre Romero Gormaz: finisce 6-3 3-6 6-4 in favore della tennista iberica in due ore e dieci minuti di gioco. L’azzurra sicuramente ai blocchi partiva favorita, ma ha commesso troppi errori e ha ricevuto assistenza dal servizio solo a tratti. Nelparziale ha perso quattro volte la battuta, è cresciuta nel secondo, mentre nel terzo è subito andata sotto e non è riuscita a recuperare il break di ritardo neanche con le due palle break avute a disposizione nel decimo gioco.