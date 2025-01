Liberoquotidiano.it - "Aperta un'inchiesta su Cecilia Sala. Nessun legame con Abedini": il messaggio dell'Iran

Il casodiventa oggetto d'per l'. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteriiano, Esmail Baghaei, nel suo aggiornamento settimanale, ripreso dall'agenzia di stampa Tasnim. La giornalista romana è stata arrestata lo scorso 19 dicembre a Teheran per "violazionee leggia Repubblica Islamica, come afferma il comunicato del dipartimento dei media stranieri del ministeroa Cultura e'Orientamento Islamico", ha spiegato il portavoce, ricordando che "la comunicazione degli ultimi sviluppi e i dettagli riguardo al caso spetta al portavocea magistratura". A propositoa detenzione di Mohammed Abdedini in Italia, Baghaei ha detto: "Consideriamo questa una forma di presa di ostaggio nei confronti dei cittadiniiani. La loro accusa è infondata.