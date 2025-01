Ilfattoquotidiano.it - “A mio marito è stato diagnosticato un cancro terminale al cervello. Abbiamo avuto un figlio un anno fa e ora siamo distrutti”: la disperazione di una moglie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una storia d’amore tenerissima, poi sfociata – loro malgrado – in grande tragedia. Sera e Dustin Young erano i classifici fidanzatini al liceo e hil loro primo, Tex, quasi unfa. La scorsa estate poi è arrivata la doccia fredda: a Dustin èun tumore nel.“Tutto è iniziato con un mal di testa ad aprile scorso che non voleva proprio andarsene – ha raccontato Sera in a People – Dopo circa due settimane, ha iniziato ad avere problemi di vista e periodi di blackout. Non avremmo mai immaginato che potesse essere qualcosa di serio”.In un primo momento i dottori hliquidato i sintomi di Dustin come una semplice emicrania, ma Sera e Dustin hcercato ulteriori accertamenti. A luglio, ai due èdetto che in realtà Dustin aveva un grosso tumore che premeva sul lobo frontale.