Violenza sui treni ora servono i vigilantes

Bologna, 5 gennaio 2025 – Vorrei evidenziare la situazione di insicurezza suiitaliani, soprattutto interregionali e locali. Il non rispetto delle regole e delle persone è diventato un atteggiamento presente nella nostra società e anche suisi esprime al meglio. L’ultimo episodio di aggressione verbale subito da un controllore, avvenuto solo per avere chiesto di abbassare il cellulare, è uno dei tanti. Neiinterregionali e locali raramente si incontrano poliziotti. Se vogliamo sicurezza bisogna ingaggiare guardie private sui convogli. Antonella Bagni Risponde Beppe Boni La sicurezza sui, per tutelare soprattutto i controllori spesso vittime di aggressioni, è un tema in agenda per i gestori delle ferrovie e per la Polizia ferroviaria. Lo impongono ormai le circostanze.