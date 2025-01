Sicilia Davide Faraone | Sanità andrebbe commissariata

Leggi su Dayitalianews.com

“Laindal ministero della Salute. Il ministro Orazio Schillaci, invece, dorme e continua a far fare, a questa classe dirigente, il nulla“.“C’è unache è andata in tilt, distrutta e rasa al suolo. I pronto soccorso ormai ospitano i pazienti anche per otto giorni. Ci si muore lì dentro. Non è sui medici e sugli infermieri che bisogna scaricare le responsabilità, ma queste ricadono su piazza Ottavio Ziino (sede del Dipartimento per la pianificazione strategica della Regionena ndr) e su Palazzo d’Orleans“. Con questo durissimo attacco, il capogruppo di Italia Viva alla Camera(nella foto), parlando ieri (4 gennaio) nel corso di una conferenza stampa tenuta a Palermo, dopo i suoi blitz dei giorni scorsi, nei pronto soccorso degli ospedalini.