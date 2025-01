Cityrumors.it - Pronti al rientro? La sindrome post-vacanze è in agguato: 5 dritte per affrontarla

Ilalla routine può coincidere con una pericolosa. Si tratta di un problema concreto, che si può affrontare con 5 semplici accorgimentiLe feste stanno per salutarci. Ancora un ultimo sprazzo di gioia, un ricordo di momenti felici, e poi. la sveglia che torna a suonare. Quel trillo odioso che ci strappa dal letto nel cuore della notte, la corsa contro il tempo per prepararsi e catapultarsi in quel luogo che, per molti, è sinonimo di fatica, stress, qualche nervosismo, ma anche, diciamocelo, soddisfazioni e legami importanti.al? Laè in: 5per– Cityrumors.it“Domani si torna al lavoro”, una frase che riecheggerà nelle case, che pronunceremo noi stessi, magari mentre l’orologio segna le 20 e siamo a tavola con la famiglia.