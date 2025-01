Nerdpool.it - M – Il Figlio del Secolo: l’epicità della violenza. La recensione

Leggi su Nerdpool.it

In esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 10 gennaio, arriva la serie televisiva “M – Ildel” tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, il quale ha anche collaborato alla stesurasceneggiatura con Stefano Bises e Davide Serino (autori sia del soggetto di serie che di puntata). La serie, Sky Original, è stata prodotta da Sky Studius e The Apartment, società del gruppo Freemantle.La serie di Joe Wright su Benito Mussolini è l’esempio concreto di quanto nell’arte conti il “come” plasmare gli eventi storici affinché lo spettatore ne possa cogliere la vera essenza, partecipando attivamente. La partecipazione dello spettatore, in questa serie, è costruita attraverso una narrazione epica, puramente brechtiana, in cui, il protagonista, Benito Mussolini (interpretato da Luca Marinelli) esercita la rotturaquarta parete, rivolgendosi più volte allo spettatore, commentando le sue gesta e attuando di conseguenza un vero e proprio processo di riattualizzazione delle vicende storiche.