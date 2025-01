Ilrestodelcarlino.it - ’L’oro del Reno’, il debutto del grande fiume

del, un film girato dalla sorgente alla foce delemiliano. L’opera sarà presentata in prima mondiale all’International Film Fest di Rotterdam che si svolgerà dal 30 gennaio al 9 febbraio. "Essere in concorso a Rotterdam è unonore e una sorpresa inaspettata, soprattutto per un esordio – rivela Lorenzo Pullega, regista del film, residente a Casalecchio – che ci ha fatto immensamente piacere. Il soggetto nasce da una sorta di visione che ebbi qualche anno fa, passeggiando lungo il: mi sono immaginato dei giapponesi vestiti da vichinghi arrivati per sbaglio in Emilia a celebrare l’opera di Wagner. Da questo spiazzamento si dipanano le storie che raccontiamo in un gioco continuo di rimandi tra il nostro ‘piccolo’ Reno e iltedesco. Il titolo è una citazione esplicita del dramma originale".