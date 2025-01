Lecce e Genoa non vanno oltre lo 0-0 Vieira ancora imbattuto in trasferta Pagelle e cronaca

Leggi su Sportface.it

Finisce 0-0 lo scontro diretto salvezza traal Via del Mare. Nel 2024 la squadra salentina ha mancato l’appuntamento con il gol in 20 partite di Serie A ed è stato il peggiore anno di sempre per i pugliesi sotto questo punto di vista. Il 2025 non parte quindi nel modo sperato: la formazione di Marco Giampaolo non trova la rete e sale a 17 punti, agganciando il Cagliari che nel pomeriggio ha battuto il Monza. Punto prezioso invece per il gruppo diche si porta a 20 punti in classifica. Ilha guadagnato 11 punti nelle ultime cinque trasferte di Serie A, subendo un solo gol.IL RACCONTO DELLA GARATante le occasioni nella prima frazione di gioco. La prima, al 12?, a favore delcon Dorgu che calcia su suggerimento di Coulibaly e costringe Leali a respingere in corner.