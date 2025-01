Ilnapolista.it - Laporta, le associazioni legate al Barcellona chiedono le sue dimissioni: «Negare la realtà è da immaturi»

Piattaforme ealhanno chiesto, attraverso un comunicato, leimmediate del presidente del club Joane del suo consiglio d’amministrazione in seguito alla gestione legata a Dani Olmo e Pau Victor.Scrive Mundo Deportivo: Attraverso una dichiarazione rilasciata questa domenica 5 gennaio, dieci gruppi, piattaforme eal Barça,ledi Joandopo i ‘casi Dani Olmo e Pau Víctor’ e la mancata firma del cestista Heurtel. Inoltre, nel caso in cui non raccogliesse il guanto di sfida delle, l’opposizione chiede che si sottoponga a una questione di fiducia vincolante e, in ultima analisi, non esclude l’attivazione di una mozione di censura.LeallediIl comunicato recita:I Gruppi, le Piattaforme e levogliono prima di tutto esprimere che vorremmo non dover firmare e pubblicare alcun nuovo comunicato.