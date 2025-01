Metropolitanmagazine.it - La trasformazione di Bill Skarsgård in Nosferatu ha impiegato oltre 6 ore e diversi pezzi prostetici per essere realizzata

Il nuovo film di Robert Eggersè finalmente arrivato nei cinema. L’accoglienza di pubblico è stata incredibile, nonostante la critica fosse estremamente divisa su chi lo considera un capolavoro e su chi non l’ha amato. Ma una cosa è innegabile,è una meraviglia per gli occhi. E infatti, ladinell’orribile Conte Orlok è stato l’argomento di conversazione più popolare degli ultimi giorni. David White, il designer degli effetti di trucco prostetico di, ha rivelato i segreti dietro il look di, così come le ispirazioni e come hanno realizzato l’immagine finale indelebile del film. Sebbene la Focus Features stia ancora nascondendo le immagini complete del conte Orlok, White, ha risposto a diverse domande da parte di Variety sul trucco di