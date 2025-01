Quotidiano.net - Israele avverte Hezbollah: rispettare il cessate il fuoco o agiremo con forza

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha accusato glilibanesi di noni termini dell'accordo diile ha avvertito che il suo Paese agirà "con la". Secondo Katz i combattentinon si sono ancora ritirati a nord del fiume Litani, nel Libano meridionale, a circa 30 km dal confine israeliano. "Se questa condizione non verrà soddisfatta, non ci sarà alcun accordo esarà costretto ad agire unilateralmente per garantire il ritorno sicuro dei residenti del nord (dindr) alle loro case", ha aggiunto.