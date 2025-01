Ilfattoquotidiano.it - Il governo studia il rincaro del gasolio in un percorso di allineamento con le accise sulla benzina

Un aumento dellesul. È una delle opzioni al vaglio dell’esecutivo a caccia di 500 miloni di euro per finanziare il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale. Lo sostiene La Stampa in edicola domenica 5 gennaio, ricordano che dell’opzione di riallineare lee diesel si era già parlato prima della manovra, suscitando un polverone.Secondo il quotidiano torinese ilstando undi 1 centesimo al litro del diesel per il 2025, con la contestuale riduzione di un centesimo dell’accisa. L’operazione non è neutra fiscalmente e dovrebbe generare un gettito aggiuntivo di circa 200 milioni di euro per il primo anno. Lo schema allo studio, poi, prevederebbe un rialzo progressivo nell’arco di 5 anni per allineare le imposizioni su(oggi 73 centesimi al litro) e diesel (oggi 62 centesimi al litro) come previsto dal Pnrr.