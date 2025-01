Top-games.it - Guida Starfield, Ancora più dentro l’ignoto

Leggi su Top-games.it

Eccoci ad una nuova entusiasmante missione dipiù, in cui dovremo recuperare due manufatti e vi diciamo subito che non sarà facile. A questo punto della trama principale le missioni si fanno più complicate. Vi consigliamo quindi di essere equipaggiati al meglio onde evitare prematuri game over. Questa missione ci porterà su diversi sistemi per recuperare due manufatti e avremo a che fare con nemici più ostici e in gran quantità e due possiamo chiamarli miniboss prima di poter recuperare i manufatti.più, un ulteriore passo verso la fine della quest principaleParlando con Vladimir nella Loggia dopo la conclusione della precedente quest, verranno aggiunte due nuove location dove si troveranno nuovi manufatti da recuperare. Prima di partire vi consigliamo di fare scorta di munizioni e medikit che saranno davvero utili su entrambe le location da visitare.