Iltempo.it - Gasparri inchioda Todde: “Violazioni non sanabili, ignoranti a casa”

Maurizionon fa sconti ad Alessandra. “La lettura della prima decisione in sede giudiziaria riguardante la grillinaè impietosa. Negli atti riguardanti la sua candidatura ci sononon. Non ha nemmeno indicato il mandatario o il suo conto corrente. Non si tratta quindi di cose alle quali si possa porre rimedio. Come afferma lain una serie di interviste in cui mostra lo sprezzo delle regole tipica del suo gruppo. Del resto, avendo alle spalle un organizzatore noto per la sua incapacità tra gli esponenti grillini, non poteva che finire così. Il loro regista si è fermato un campo di diritto alla lettura del ‘manuale delle giovani marmotte'. Che lo avrebbero comunque espulso per ignoranza”, le parole del responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.