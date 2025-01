Pianetamilan.it - Ex Milan, Pioli: “Al gol di Tonali, Giroud mi salta addosso e mi butta a terra”

Stefano, ex allenatore delche ha vinto l'ultimo Scudetto dei rossoneri, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' in una lunga intervista. Tanti gli argomenti di discussione: tra la crescita di Leao, Theo Hernandez, i ricordi dello Scudetto, De Ketelaere e non solo. Ecco un ricordo della partita contro la Lazio. «Al gol dialla Lazio,, un po' felice per il gol importantissimo, un po' seccato perché lo avevo tirato fuori, mie mi. Pochi se ne sono accorti. E poi la festa scudetto e la gioia dei miei amici a Sassuolo. Pochi oggi ricordano com'era giovane quella squadra. Abbiamo fatto un lavoro mentale incredibile. Io auguro altanta gioia del genere anche in futuro e tutto il bene possibile. Con tutto il cuore».