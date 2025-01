Lapresse.it - Epifania, Coldiretti-Ixe’: arriva la calza in una casa su due

In quasi unaitaliana su due (48%) sarà appesa ladella Befana, confermando una tradizione che vede il 6 gennaio come il secondo appuntamento più atteso dai bambini dopo il Natale. È quanto emerge da una indaginesugli italiani e l’, la ricorrenza che nell’antichità celebrava la morte e la rinascita della natura dopo il solstizio invernale. A chi sceglie lasi aggiunge peraltro un altro 7% che fa altri regali, secondo. Negli ultimi anni, peraltro, l’abitudine dellasi è estesa anche agli adulti, allungando di fatto al 6 gennaio la “stagione” dei regali. Ma non manca un 23% che non festeggia la Befana, con un ulteriore 26% che dichiara di non avere nessuno a cui fare regali.Considerato che l’appuntamento riguarda soprattutto i piccoli italiani, l’appello dellaè quello di evitare di mettere nellasoprattutto quei dolciumi ultra trasformati il cui consumo rappresenta a lungo andare un pericolo per la salute, indirizzandosi quanto più possibile verso la scelta di prodotti naturali, dai biscotti ai dolcetti fatti con prodotti a Km 0 e magari giocare un po’ aggiungendoci della frutta secca, per la quale è scattato dal 1° gennaio l’obbligo dell’etichetta d’origine.