Ilrestodelcarlino.it - È sfida salvezza contro la Fermana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Partendo dalla considerazione che tutte le partite sono importanti, ancor più in questo girone di ritorno che inizia proprio oggi, non vi sono dubbi che il match di Fermo rappresenta, per la Recanatese, al contempo un’opportunità ed una grande insidia. Un nuovo risultato positivo consentirebbe di conservare o ampliare il vantaggio sulla zona più calda della classifica, visto che in primis è uno sdiretto ed appunto per questo un malaugurato scivolone riproporrebbe. antichi allarmi, ancor più gravi se diamo un’occhiata al calendario che attende i giallorossi in questo mese di gennaio. Al "Recchioni" dunque, come sempre e forse più di sempre, occorrerà moltiplicare le attenzioni, non badando minimamente all’attuale +6 in graduatoria, guadagnato tra l’altro con enormi fatiche. Soprattutto non si deve pensare al fatto che laè rimasta l’unica compagine del girone a non aver mai vinto tra le mura amiche, obiettivo sfiorato tante volte anche di recente ma mai raggiunto.