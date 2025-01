Sport.quotidiano.net - Automobilismo - Rally. A Fanucchi-Giorgi il trofeo "Aci» Lucca. Decisivo l’appuntamento del "Ciocchetto»

Una bella soddisfazione. Sono Claudioe Simone(foto), i vincitori delAci Club. Ad assegnare la vittoria della diciannovesima edizione della serie provinciale sono stati i chilometri del"Il", ultima manche di una programmazione che ha interessato le prove speciali di nove appuntamenti. Per Claudiosi tratta di un prestigioso "bis", dopo aver conquistato il primato nella precedente edizione della kermesse. Un percorso, quello concretizzato con il massimo risultato dal pilota lucchese, maturato al volante della Peugeot 2084, interprete di un acceso confronto – fino all’ultima gara in programma – con la Peugeot 208 R2 del diretto avversario Alessio D’Alessandro, pilota che si era presentato sulle strade del "Ciocco" vantando la leadership in classifica.