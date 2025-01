Thesocialpost.it - Auto in fiamme vicino allo stadio Olimpico: tensione prima del derby

Leggi su Thesocialpost.it

Un’è andata insul Lungotevere, all’altezza di ponte Duca d’Aosta, pocodell’attesotra Roma e Lazio. Secondo le prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere l’esplosione di una bomba carta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, mentre la Polizia ha avviato le indagini per accertare le responsabilità.Sequestrati coltelli e mazze agli ultrasDurante i controlli preventivi in vista del, le Forze dell’Ordine hanno sequestrato un arsenale di armi improprie appartenenti a entrambe le tifoserie ultras. Tra gli oggetti rinvenuti: coltelli, lance, spranghe, mazze da baseball e bombe carta, molti dei quali occultati nei pressi dello. Particolare allarme hanno destato aste in plastica modificate con punte metalliche taglienti e botti ad elevato potenziale.