Virtus in campo a Reggio Emilia

Bologna, 4 gennaio 2025 - Posticipo domenicale e derby della viaper laBologna che, domani sera alle 20 scende inal PalaBigi per affrontare la Reggiana padrona di casa., è reduce dalla sconfitta di Trapani, mentre laè reduce dalla netta vittoria contro Scafati in campionato e la trasferta di Atene contro il Panathinaikos in Eurolega. “Siamo pronti per una partita molto difficile, contro una squadra di talento e carattere e che ha sempre una mentalità combattiva ogni volta che scende in- sottolinea Isaia Cordinier - Vogliamo giocare una partita seria, con il desiderio di vincere perché vogliamo continuare ad avanzare in classifica.” A livello di formazione Dusko Ivanovic deve rinunciare all’indisponibile Ante Zizic a causa di una borsite olecranica al gomito sinistro: il giocatore verrà rivalutato tra 10 giorni.