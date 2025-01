Lanazione.it - Una vita fra le nuvole. Il record di Pasqui. L’ex maresciallo compie 107 anni

Leggi su Lanazione.it

Unada raccontare quella dell’ultracentenario Luigiche martedì 7 gennaio festeggerà il suo 107esimo compleanno. Nella classifica degli "Uomini più longevi d’Italia" occupa la 16esima posizione, ma in Toscana, per quanto riguarda gli uomini, si aggiudica il primo posto.però non è un semplice “Supercentenario“, la suapotrebbe tranquillamente essere lo sceneggiato di un film d’azione, quarant’dedicati all’aeronautica in cui nel corso degliha scalato le gerarchie congedandosi nell’ottobre del 1975 con il grado discelto. "Il suo segreto? La grande passione per il suo lavoro e l’aver vissuto unaricca di avventure" racconta il figlio Roberto. Nato nel 1918 ad Arezzo, all’età di 18decide di arruolarsi nell’Arma Aeronautica nella Categoria Montatore, quattrodopo, nel 1940 su sua richiesta viene trasferito come aviere scelto montatore all’aeroporto di Pisa dove era stato formato il 46° Stormo Bombardieri Terrestri con cui affrontò varie peripezie nel corso della Seconda Guerra Mondiale.