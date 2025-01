Lanazione.it - Torna Pitti, i provvedimenti di viabilità

Firenze, 4 gennaio 2025 - Si rinnova l’appuntamento invernale conImmagine alla Fortezza da Basso. Come consueto si inizia conUomo il14 gennaio (fino al 17) a seguireBimbo (22 e 23 gennaio) e a conclusioneFilati (dal 28 al 30 gennaio). Gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie diper consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Alcuni di questi sono in vigore, altri invece scatteranno nei prossimi giorni a fasi successive. Si tratta in sostanza dello schema già attivato per le scorse edizioni: ipiù impattanti saranno in vigore in occasione del disallestimento con la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassirya e della corsia lato abitazioni di viale Strozzi tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri della Foibe (solo perUomo).