Sul naviglio 600 ingranaggi | Il Santo lavoratore tra le luci solidarietà agli operai Berco

Una cascata diche si illuminano lungo il. Ruote dentate simbolo del settore metalmeccanico, delle tute blu, dellaazienda di Copparo che sta cercando di uscire dall’orizzonte nero della crisi. Entro la metà del mese dovranno esserci 400 uscite volontarie tra i lavoratori. Il rischio, se questo non avviene, che si torni alla casella di partenza. Le lettere di licenziamento. A loro hanno pensato i fratelli Angela e Stefano Felisati. Che anche quest’anno hanno realizzato una loro creazione, i bambini si fermano, gli occhi sgranati dalla meraviglia. "Per questa edizione abbiamo voluto omaggiare il lavoro, in un periodo di crisi con tante famiglie in ansia per il loro futuro", spiega Angela Felisati. E le ruote dentate, glisono ’accompagnati’ anche da una poesia.