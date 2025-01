Ilveggente.it - Sinner, non si spreca niente: perfetto per lui

La filosofia dinon è cambiata di una virgola:eccessi.Questa edizione dello Slam della terra dei canguri sarà, se possibile, ancor più ostica di quella precedente. Il numero 1 del mondo non dovrebbe avere nulla da temere, in teoria, ma la verità è che difendere un titolo, talvolta, è più difficile di quanto non lo sia conquistarlo per la prima volta in assoluto. E lo sa bene Jannik, alle prese con una trasferta che sarà decisiva in tutto e per tutto., non siper lui (AnsaFoto) – Ilveggente.itL’obiettivo sarà quello di iniziare la stagione con il botto e di confermarsi, naturalmente, re indiscusso della Rod Laver Arena. Ha lavorato tanto e duramente in vista dello Slam e degli appuntamenti di inizio 2025, motivo per il quale non lascerà nulla al caso.