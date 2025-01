Lanazione.it - Raccolta porta a porta, si cambia. Solo due passaggi settimanali

Il nuovo calendario del "" con due raccoltedell’organico entrerà in vigore lunedì 10 febbraio. La data è stata ufficializzata nell’assemblea sui rifiuti organizzato da Alia Multiutility e amministrazione comunale, svoltasi giovedì al circolo La Pace di Compiobbi. "Fiesole era rimasto l’unico comune dello stesso ATS1 (Ambito Territoriale Sovracomunale 1) in regime Taric (la tariffa corrispettiva) in cui si effettuavano tredi organico. Già dal 1 gennaio 2024 Fiesole avrebbe dovuto adeguarsi, scendendo a due, ma poi (vuoi l’anno elettorale) siamo arrivati ad oggi – ha spiegato l’assessore Andrea Cammelli – Si tratta quindi di una decisione imposta a cui dobbiamo ottemperare". A saltare in pratica è il turno del sabato e per le utenze domestiche laavverrà da lunedì a venerdì.