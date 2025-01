Sport.quotidiano.net - Questioni di mercato tra vecchi obiettivi e ’nuove’ suggestioni. Berardi è per sempre. E Chiesa un fantasma

Dopo le feste è subito. Quello vero, quello immaginario, quello fatto di sogni, di tormentoni, di fantasmi del passato. Il primo è quello che vive sulla terra e i nomi già circolano da giorni. Gli affari fatti: Folorunsho, quelli fattibili (Pablo Mari) o intriganti (Luiz Enrique) ma non semplici da chiudere. Vedremo. Poi c’èlui, l’ex obiettivo più longevo di, il biondo del Sassuolo che develasciare il Sassuolo, come quello che al bar dice che va a vivere a Rio dove aprirà un chioschino sulla spiaggia di Ipanema e poi èlì, al bar, pronto a ordinare una sambuca mentre racconta del suo improbabile altrove. Non c’èsenza. E non importa se la Fiorentina non lo vuole, non chiama, non si informa. L’importante è fare il suo nome perché non si sa mai.