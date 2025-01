.com - Prima Categoria / Borghetto, che colpo in attacco: arriva Luca Rocchi

Il classe 2000, cresciuto nella Vigor Senigallia, ha vestito le maglie di Marzocca, Mondolfo Marotta, Castelfrettese e Barbara MonSerradi MONTE SAN VITO, 4 gennaio 2025 –è un nuovo giocatore del. L’attaccante, classe 2000, rinforza la squadra di mister Cristiano Luchetta nel girone B di, nato nel 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Vigor Senigallia, con cui ha debuttato in Promozione nel 2017-2018. Dopo le esperienze al Marzocca e al Mondolfo Marotta, conosce la sua consacrazione nel calcio regionale nella stagione 2022-2023 alla Castelfrettese, in: con i suoi 12 gol, infatti, contribuisce al ritorno in Promozione dei “Frogs”. Nella passata stagione con i biancorossi ha segnato 5 reti.Questaparte del 2024-2025 l’ha giocata in Promozione, al Barbara MonSerra, dove ha messo a referto 2 reti.