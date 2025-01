Pianetamilan.it - Modena, Pedro Mendes: “Leao brava persona. Vi svelo un retroscena”

, calciatore del, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta di', soffermandosi sull'amicizia con Rafaeldel Milan. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Sull'amicizia con Rafael: «Sono andato via di casa a 17 anni è mi è piaciuto molto perché hanno un centro sportivo in cui si può anche abitare fino alla maggiore età. L’esperienza con l’Under 23 è stata bellissima perché avevamo una squadra molto forte con gente del calibro di Nuno, Matheus Nunes, Vitinha, Thierry Correia ed anche Rafael. E’ unaed anche un bravissimo giocatore. Siamo rimasti amici dopo Lisbona, è anche venuto qua e ha regalato la sua maglia a me e due amici». Sulle sue passioni: «Fin da piccolo mi piacevano il calcio e le moto poi forse mio papà ha capito che queste erano uno sport molto più tosto e ha optato per il calcio.