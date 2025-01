Uominiedonnenews.it - Mina Settembre 3, Prima Puntata: Gelsomina Adotta Viola!

3,accetta la richiesta die porta avanti le pratiche perrla. Arriva anche il momento di dire addio ad Olga!arriva alla sua terza stagione. La fiction torna in onda su Rai 1, ed al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta Gelso. L’assistente sociale ha fatto la sua scelta in campo sentimentale ma nella sua vita ci sarà anche un nuovo cambiamento. Infattidiventerà mamma, accogliendo la richiesta didirla. Ma ecco che cosa sta per succedere.3,dice addio ad Olga!Nel corso delladi3, la storia d’amore tra, il ginecologo Domenico e il suo ex marito Claudio arriva finalmente a una svolta definitiva.decide di stare con Domenico, chiudendo ogni legame sentimentale con Claudio, che sembrava ancora nutrire qualche speranza di riconquistarla.