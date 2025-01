Pianetamilan.it - Milan, come sta Leao? Ecco la verità sulle sue condizioni. Con l’Inter …

Negli ultimi minuti sono giunte importanti notizie in merito alledi Rafael, attaccante esterno del. Il lusitano, infatti, è fermo dallo scorso 20 dicembre a causa di un infortunio al flessore rimediato al 32' della sfida contro il Verona. Nonostante ciò la decisione di Sérgio Conceicao è stata quella di chiamarlo ugualmente per la Supercoppa Italiana 2024/2025, convocandolo nella lista dei giocatori a disposizione. Contro la Juventus è andato in tribuna, non avendo ancora recuperato, ma non è detto che non possa farcela per la finale contro l'Inter di lunedì 6 gennaio. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, intanto, Rafaelstarebbe proseguendo nel suo recupero, anche se una decisione definitiva dovrebbe essere presa nella giornata di domani, domenica 5 gennaio.