Milan, Bennacer: "Una finale si vince!". Tutta la carica verso il derby

Juventus-1-2, i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà ilcontro l'Inter. Nel post partita, tante le analisi e le reazioni sulla gara. A fine partita, Ismaelha radunatola squadra davanti all'area di Mike Maignan. I rossoneri, in cerchio compatto, si sono dati lacon Sergio Conceicao incluso. Il, attrail profilo Instagram, ha pubblicato le parole del centrocampista rossonero. "Raga raga, recuperiamo bene, abbiamo unaora. Contro la Juventus abbiamo meritato, secondo tempo abbiamo cambiato la partita. Guardatevi, guardatevi. Tre giorni. Ragazzi, recuperiamo, facciamo le cose bene. Unanon conta come si gioca: siuna".