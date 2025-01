Oasport.it - Mathieu van der Poel salta anche Dendermonde: “Devo pazientare”. Quando la prossima gara?

Leggi su Oasport.it

van derha deciso di non prendere parte alla tappa della Coppa del Mondo di ciclocross che si disputerà domenica 5 gennaio nel fango di. Il Campione del Mondo salterà l’appuntamento nella località belga a causa del riacutizzarsi del dolore alle costole che lo aveva già obbligato a rinunciare alle gare di Baal e Koksijde del circuito X2O Trofee, andate in scena tra il 1° e il 3 gennaio.Il fastidio fisico è ancora troppo intenso e così il portacolori della Alpecin-Deceuninck ha preferito rimanere a riposo. Il 29enne ha espresso la propria amarezza in una nota stampa: “Non ho altra scelta che rimanere paziente“. Ora il fuoriclasse olandese si recherà in Spagna per un training campa in preparazione della stagione su strada (la sessione era già prevista dal programma originario) e lo rivedremo nel ciclocross tra qualche settimana.