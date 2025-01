Ilgiorno.it - Mamadi Tunkara ammazzato a coltellate a Bergamo: “bravo ragazzo”, voleva studiare per la licenza media

– Si chiamava, 36 anni, originario del Gambia. Viveva da cinque anni a Verdello, un paese della Bassa bergamasca. Per le treccine che solitamente portava e la somiglianza, gli amici lo avevano soprannominato Lookman: proprio come l’attaccante dell’Atalanta. Per qualche tempo è stato ospite del Patronato San Vicenzo,per ottenere ladi terza. Al mattino frequentava il Pesenti, poi nel pomeriggio il lavoro. Era l’addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi, in pieno centro a. A due passi da Porta Nuova, i Propilei, e Palafrizzoni, sede del municipio. Insomma, la zona dello ’struscio’ cittadino. È qui che ieri pomeriggio poco dopo le 15.30, tra il viavai dei passanti e le vetrine di negozi illuminate per i saldi imminenti, si è consumato il suo omicidio.