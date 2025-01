Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo desiderio di verità

Si può desiderare ladopo che unaè già stata accertata? Sì. Significa mettere tutto in discussione? No. Non vuole dire questo, semmai, togliere ombre e polvere dalle testate d’angolo? Sì. Esempi: dalla presenza di un quarto uomo alla sparizione del foglio di servizio della pattuglia dei carabinieri in servizio quella notte al Pilastro di trent’anni fa. E, infine, si può definire lesa maestà rileggere atti prima non sempre collegati (di più procure o questure), anche alla luce di nuove tecnologie, come la digitalizzazione degli atti? No. La delicata vicenda della Uno Bianca porta con sé un fardello dolorosissimo e solo i familiari delle vittime conoscono e sopportano questo carico con modalità differenti e tutte rispettabili. Così come va portato rispetto a chi ha speso anni della propria vita a indagare su una delle vicende più violente e devastanti della storia repubblicana, arrivata sul finire di un periodo nerissimo soprattutto per Bologna.