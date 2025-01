Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Colturi seconda, fuori Brignone. Tra poco Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA9.57 Sono scese le prime 15. Al comando Hector, che ha ipotecato la vittoria, con 1.13 sue 1.19 su Stjernesund. Quinta Gut a 1.72, settima Ljutic a 2.06, nona Rast a 2.34. La prossima sarà Sofia: se stesse sui 2 secondi e mezzo di distacco, sarebbe un garone.9.56 SubitoMoltzan.9.55 Buona prova per AJ Hurt. Nonostante tanti errori, la statunitense è sesta a 1.91. Tocca all’americana Paula Moltzan.9.53 Non bene nemmeno la francese Clara Direz, nona a 3.62. Bassino è undicesima a 3.94, non è scontata la qualificazione. Adesso l’americana AJ Hurt.9.51 L’austriaca Julia Scheib limita i danni ed è settima a 2.23.9.50 Bassino chiude nona a 3.94. Sono un paio di stagioni che la piemontese sembra non avere armi sul ghiaccio.