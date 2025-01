Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: duello Branch-Brabec dopo 122 km tra le moto, iniziano le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.35 CAMION – Alle 08.41 i camion inizieranno la stage.07.34– In questi minuti è iniziata laper questa categoria ed è spettato al belga De Mevius su Mini dare il via alle danze.07.31– Al rilevamento del 122° km, Rosssu Hero comanda le fila con il crono di 1:21.28 a precedere l’americano Ricky(Honda), con il crono di 1:21.47. Si ripropone in un certo qual senso quanto accaduto l’anno scorso con la sfida per il titolo, conquistato poi dallo statunitense. A completare la top-5 troviamo lo spagnolo Schareina (Honda), Daniel Sanders (KTM), vincitore del prologo e il sorprendente spagnolo Edgar Canet che nella categoria “Rally2” continua a stupire.07.30il prologo disputato ieri, dalla giornata odierna la carovana inizierà a fare sul serio, con una(la Bisha-Bisha) subito importante sia allo di lunghezza (413 chilometri di prove speciali e 86 di trasferimento), sia di difficoltà per quanto riguarda il fondo che troveranno i piloti.