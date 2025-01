Ilrestodelcarlino.it - Lezioni, via al nuovo ciclo: "La Scuola di Sviluppo un valore per il territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la lezione dedicata alla digitalizzazione si è chiuso il primoformativo del secondo anno delladiTerritoriale. Un’esperienza che, via via, si sta consolidando confermandosi unaggiunto per il nostro. Vivendo a stretto contatto con le imprese, i promotori di questo esperimento, sanno bene a che tipo di sfide sono chiamate quotidianamente le nostre realtà produttive. In questi mesi, abbiamo assistito a gravissime crisi industriali le cui risoluzioni sono ancora appese all’incertezza. Le difficoltà di questi grandi player, si riflettono drasticamente su tutte le imprese dell’indotto. Che sono presìdi non solo economici, ma di comunità. Ed è proprio sul senso di comunità che orienteremo anche parte del percorso formativo che i ragazzi dellasi accingeranno ad affrontare a partire da gennaio.